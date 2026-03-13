Власти США могут отказаться от векового морского закона из-за Ирана

Закон Джонса, принятый в США в 1920 году, могут отменить из-за ситуации с Ираном. Такую возможность рассматривает администрация Дональда Трампа.

Согласно Закону Джонса, все грузы между американскими портами должны перевозить построенные в США суда с американскими экипажами.

По данным агентства Bloomberg, временная отмена этого закона позволит Вашингтону стабилизировать цены.

«Как сообщили источники, 30-дневное исключение, которое всё ещё находится в стадии разработки, будет широко применяться к судам, перевозящим нефть, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ и удобрения между портами США», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент объяснил решение Вашингтона смягчись санкции против российской нефти стремлением снизить цены на энергоносители.