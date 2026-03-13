В России утвержден новый ГОСТ на мороженое

С 1 января 2028 года в России вступает в силу новый межгосударственный стандарт на молочное и сливочное мороженое, а также на пломбир. Документ заменит ГОСТ, действовавший с 2013 года, сообщает ТАСС.

Новый стандарт вводит подробную классификацию продукта. По содержанию молочного жира мороженое разделят на молочное, сливочное и пломбир. По вкусовым характеристикам выделят ванильное, без добавок, с пищевыми продуктами, с ароматизаторами, а также смешанные варианты.

Классификация по внешнему виду включает мороженое без оформления, декорированное, глазированное или частично глазированное, в том числе эскимо. Отдельно выделяется продукт в вафлях или печенье. В стандарте впервые появились понятия однослойного и многослойного мороженого.

ГОСТ предъявляет строгие требования к качеству: вкус и запах должны соответствовать конкретному виду мороженого, без посторонних привкусов. Структура продукта должна быть однородной, без ощутимых комочков жира, стабилизатора или кристаллов льда. При этом допускается наличие кусочков, прослоек и прожилок, если они обусловлены добавками.

Документ также устанавливает четкие физико-химические показатели. Для молочного мороженого массовая доля жира составит 0,5–7,5%, сахаров — 14,5–15,5%, сухих веществ — 28–31%. Сливочное мороженое должно содержать 8–11,5% жира, не менее 14% сахаров и 32–35% сухих веществ. Для пломбира эти показатели — 12–20% жира, 14% сахаров и 36–42% сухих веществ.

В Росстандарте пояснили, что пересмотр стандарта связан с необходимостью привести требования в соответствие с современными нормами безопасности пищевой продукции. Новая редакция учитывает технологические возможности отрасли и направлена на повышение качества и конкурентоспособности мороженого.