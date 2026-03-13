Названа новая угроза миру из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ближневосточный военный конфликт может нарушить поставки критически важных материалов для выпуска полупроводников и ударить по строительству дата-центров для искусственного интеллекта, пишет Yicai со ссылкой на отраслевых аналитиков.

© ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TACC

Как отмечает эксперт SemiAnalysis Рэй Ван, региональная нестабильность способна привести к сбоям в поставках гелия и брома, что вынудит мировых производителей микросхем пересматривать закупки этих материалов.

По данным Геологической службы США, на Катар приходится более трети мирового производства гелия. Газ критически важен для охлаждения в процессе выпуска микросхем, а также используется в фотолитографии — технологии печати сложных электронных схем.

Если судоходство в Ормузском проливе не восстановится, более четверти мировых запасов гелия окажутся отрезаны от рынка, предупреждает президент Kornbluth Helium Consulting Фил Корнблут. Ситуацию усугубляет и то, что примерно две трети мировых поставок брома, также применяемого в производстве полупроводников, поступают из Израиля и Иордании.

Крупнейший производитель микросхем TSMC на Тайване в значительной степени зависит от газа для генерации электроэнергии. Рост цен на энергоносители неизбежно приведет к удорожанию производства и может замедлить выпуск чипов.

Помимо дефицита материалов, рынок беспокоит рост цен на энергоносители. Аналитик Morningstar Юй Цзинцзе поясняет, что центры обработки данных для ИИ потребляют в 3–5 раз больше электроэнергии, чем обычные ЦОД. Резкий скачок нефтяных цен способен многократно увеличить затраты на их эксплуатацию.

В свою очередь, директор по исследованиям Counterpoint Research Хуан Миншэн добавляет, что удорожание электроэнергии может привести к сокращению инвестиций в сферу ИИ и снижению спроса на полупроводники.