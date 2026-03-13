Казахстан отказался от российских турбин

Казахстан решил пересмотреть проект строительства третьего энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 и выбрал нового поставщика оборудования. Вместо российских турбин и генераторов их поставит китайская компания Harbin Electric International, сообщает Orda.kz.

Как утверждается, решение позволило серьезно сэкономить. Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов сообщил, что стоимость строительства упала с 650 млрд до менее чем 400 млрд тенге. Экономия может составить более 250 млрд тенге — это около 500 млн долларов.

Изначально проект хотели реализовать с Россией. Предполагалось привлечь льготный кредит и закупить оборудование у российских предприятий. Однако деньги так и не поступили, а сроки поставок начали сдвигаться. Примечательно, что еще в 2024 году власти рассматривали противоположный вариант: расширение Экибастузской ГРЭС-2 планировали вести с использованием именно российских технологий и оборудования.

Кроме того, в 2024 году суд закрыл громкое дело о хищении почти 973 млн тенге при реализации проектов на той же ГРЭС-2. Следствие пришло к выводу, что подрядчик получил оплату за оборудование, которое так и не поставил. В итоге одного фигуранта признали виновным в мошенничестве, но освободили от наказания из-за истечения срока давности. Остальных оправдали за отсутствием состава преступления.