Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за конфликта в Иране

Военная операция против Ирана привела к энергетическому кризису в Европе. Из-за фактической блокады Ормузского пролива полностью остановлены заводы по сжижению газа в Катаре и ОАЭ, которые обеспечивают 20% мирового потребления СПГ, сообщает французский телеканал BFMTV.

Ситуацию усугубляет то, что американские поставщики перенаправляют свои танкеры в Азию, где цены на газ взлетели вдвое. С начала конфликта 10% судов с СПГ, следовавших в Европу, изменили курс на Китай и Индию, подсчитали отраслевые источники. Эти страны особенно уязвимы, поскольку зависят от катарского газа: Китай импортирует из Катара 30% СПГ, Индия — 59%.

Цена на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона стала выше на $5 за миллион БТЕ (примерно €15 за МВт·ч) по сравнению с европейскими показателями. До начала конфликта разница была всего $1. Эта высокая маржинальность делает транспортировку сжиженного природного газа в Азию очень выгодной для американских судовладельцев, несмотря на значительное увеличение стоимости аренды танкеров с $50 до $300 тысяч в сутки.

В Европе пока не наблюдается серьезных опасений: с приходом весны потребление газа обычно снижается. Если конфликт затянется до лета, то подготовка хранилищ к следующему отопительному сезону станет крайне сложной задачей, предупреждают эксперты.

На фоне роста цен на нефть США временно разрешили покупку российской нефти. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что этим шагом Вашингтон фактически признал: без России мировой энергетический рынок не может быть стабильным.