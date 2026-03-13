Решение США снять ограничения на российскую нефть объяснили

Российская нефть — это самый востребованный ресурс в мире сегодня, заявил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

Решение США снять ограничения на сто миллионов баррелей нефти политолог объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«В условиях перекрытия Ормузского пролива российская нефть — это самый востребованный энергоресурс в мире. То есть он нужен практически всем во всех регионах мира. США не способны справляться с такого рода потребностью. Поэтому весь мир обратился к Штатам, чтобы они смягчили возможности для того, чтобы можно было закупать в нормальном режиме российскую нефть», — отметил Коньков.

Политолог добавил, что Россия неоднократно уже подтверждала свой статус ответственного поставщика энергоресурсов.

Ранее спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что США сняли ограничения на около ста миллионов баррелей нефти из России. По его мнению, власти США фактически признали, что без российских энергоресурсов глобальный рынок не остается стабильным.

Так Дмитриев прокомментировал сообщение о разрешении США продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».