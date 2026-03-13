$79.0791.39

Торговые сети снизили цены на некоторые продукты питания

Lenta.ruиещё 1

По сравнению с январем в феврале российские торговые сети на 1,3 процента снизили розничные цены на социально значимые продукты. Эти данные Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) процитировало ТАСС.

Торговые сети снизили цены на некоторые продукты питания
© РИА Новости

Сильнее всего в прошлом месяце подешевели черный байховый чай и гречневая крупа. Стоимость первого упала на 9,5 процента, а второй — на 7,2 процента. Цена тушки цыпленка-бройлера снизилась на 3,8 процента. Кроме того, сливочное и подсолнечное масла стали обходиться на 1,9 и 1,5 процента дешевле, а баранина — на 1,3 процента.

В годовом выражении цены на социально значимые продукты «первой цены» снизились на 12 процентов. Сильнее прочих подешевели рис, белокочанная капуста, картофель, поваренная соль, сливочное масло, лук и куриные яйца. Минимальная розничная цена за килограмм риса за год опустилась на 39 процентов, белокочанной капусты — на 35 процентов, картофеля — на 28 процентов, поваренной соли — на 27 процентов, сливочного масла — на 26 процентов, лука — на 24 процента.

Ранее появился прогноз о том, что продолжительная блокировка Ираном Ормузского пролива чревата подорожанием продуктов питания во всем мире.