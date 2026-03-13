На Западе оценили решение США снять санкции с российской нефти

Американские и мировые издания активно комментируют решение Вашингтона временно разрешить покупку российской нефти, находящейся в море. Bloomberg отмечает, что это уже второе подобное разрешение, введенное для снижения цен на топливо.

Глава Минфина США Скотт Бессент в соцсетях назвал меру «узконаправленной и краткосрочной», подчеркнув, что она распространяется только на нефть в пути и не принесет существенной выгоды российскому правительству.

The Washington Post придерживается иной оценки. По мнению издания, этот шаг даст России огромный финансовый импульс. Эксперты, на которых ссылается газета, подсчитали: Москва уже получает около $150 млн в день за счет роста продаж нефти после ударов США по Ирану две недели назад.

Авторы материала предупреждают, что решение вызовет недовольство демократов в Конгрессе — ранее они критиковали администрацию за смягчение санкций в отношении российской нефти для Индии. Новая же лицензия гораздо шире и разрешает поставки в любую точку мира.

The New York Times приводит реакцию ведущих демократов в Сенате. Они обвинили администрацию Трампа в том, что смягчение санкций призвано замять конфликт, который спровоцировал сам Белый дом.

«Эта война привела к резкому росту цен на бензин для американцев, которые сейчас платят за него больше, чем когда-либо за два срока президентства Трампа», — говорится в совместном заявлении сенаторов.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Соединенные Штаты приняли решение снять ограничения с российской нефти, находящейся в транзите. Речь идет об около 100 млн баррелей топлива, отметил он.