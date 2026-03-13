Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона разрешить покупку российской нефти связано с попыткой предотвратить глобальный энергокризис.

Так он прокомментировал новую лицензию Минфина США, позволяющую торговать сырьём, погруженным до 12 марта.

«Мы считаем, что ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики глобально. Такие действия в какой-то мере будут способствовать стабилизации этого рынка», — отметил Песков.

Мера действует до 11 апреля и, по оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, может коснуться порядка 100 миллионов баррелей, находящихся в транзите. Решение принято на фоне резкого скачка цен на энергоносители из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Напомним, из-за конфликта США и Израиля с Ираном фактически остановлено судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и газа из стран Персидского залива. В понедельник цена Brent превысила 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, а стоимость газа в Европе с конца февраля выросла более чем вдвое.