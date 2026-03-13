Трампа предупредили о грядущей «библейской катастрофе»

Генеральный директор CME Group Терри Даффи предостерег администрацию Дональда Трампа от попыток вмешательства в рынок производных финансовых инструментов для сдерживания роста цен на нефть на фоне войны с Ираном. Такие действия могут обернуться «библейской катастрофой», пишет Financial Times.

Выступая на конференции во Флориде, Даффи, чья компания управляет крупнейшей в мире биржей нефтяных фьючерсов, заявил, что правительственное вмешательство в ценообразование подорвет доверие инвесторов.

«Рынки не любят, когда правительства вмешиваются в ценообразование», — цитирует его издание.

По словам главы CME, если инвесторы утратят веру в справедливое определение стоимости сырьевых товаров, последствия будут катастрофическими. На этой неделе на фоне эскалации конфликта с Ираном цены на нефть Brent взлетали почти до $120 за баррель, после чего столь же резко упали ниже $100. Резкие колебания породили слухи о возможных интервенциях со стороны американских властей.

Тим Скирроу, глава отдела деривативов консалтинговой компании Energy Aspects, рассказал FT, что клиенты буквально атакуют их вопросами о том, кто стоит за серией крупных и необъяснимых сделок. Предположения указывают на Министерство финансов США, приводит его слова газета.

Версия о том, что американское казначейство продает фьючерсы на нефть с ближайшими сроками поставки, сейчас привлекает «больше внимания, чем обычно», признают аналитики Rapidan Energy Group.

В Минфине отказались комментировать эти предположения. Однако источник, знакомый с позицией главы ведомства Скотта Бессента, заверил FT, что министерство не вмешивалось в работу нефтяного рынка. В Минэнерго также подчеркнули, что не участвуют в торгах нефтяными деривативами и не давали рекомендаций другим ведомствам.