Вашингтон временно смягчил санкции в отношении поставок российской нефти. Экономист Василий Колташов в разговоре с Рамблером ответил на вопросы о том, что стоит за этим решением, как оно повлияет на Россию и Европу и насколько долгосрочным может быть такой подход.

Ранее США вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, которые были загружены на суда до 12 марта. Новая лицензия, выданная Минфином США, позволяет осуществлять продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных до указанной даты, и будет действовать до 12 апреля. При этом данное послабление не распространяется на транзакции, связанные с Ираном.

Действия Вашингтона — это прежде всего реакция на нестабильность на нефтяном рынке и риски резкого роста цен, отметил эксперт. По его словам, американские власти пытаются предотвратить скачок стоимости энергоресурсов, который может серьёзно повлиять на глобальную экономику.

Американцы обеспокоены тем, что мировые цены на нефть могут выйти из‑под контроля и достичь 150 долларов за баррель — сейчас они колеблются в районе 90–100 долларов. При таком сценарии не за горами и отметка в 200 долларов. Поэтому Соединённые Штаты стремятся снять напряжение на рынке, увеличив предложение: отсюда — допущение продажи российских углеводородов. Это реакция на серьёзные колебания. На фоне роста цен на нефть фондовый рынок США теряет 1 триллион долларов. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

При этом ситуация в Европе будет развиваться по иному сценарию. Эксперт подчёркивает, что Евросоюз сохранит жёсткую позицию в отношении российских энергоресурсов — и это напрямую отразится на ценах для потребителей и уровне потребления в регионе.

«Европейский Союз, скорее всего, продолжит жёсткую линию по отношению к российским углеводородам — это подтверждают последние заявления и действия. В результате европейские потребители заплатят больше: уже сейчас литр дизельного топлива в Германии стоит почти 3 евро, а в перспективе цена может вырасти до 4–5 евро. Европа станет зоной очень дорогих энергоресурсов, потребление со стороны промышленности, транспорта и среднего класса сократится. По сути, американцы рассчитывают сдержать мировые цены на нефть за счёт снижения потребления в ЕС», - подчеркнул специалист.

Что касается России, то смягчение санкций со стороны США может принести заметные экономические выгоды. По оценке эксперта, это затронет сразу несколько ключевых аспектов — от курса национальной валюты до наполнения бюджета.

«Для российской экономики это решение означает рост валютной выручки. При таких ценах на нефть и смягчении санкций возможно укрепление рубля, что окажет позитивное влияние на внутренний рынок и благосостояние домашних хозяйств. Кроме того, бюджетные проблемы России могут быть решены благодаря действующему бюджетному правилу: оно обеспечит наполнение бюджета без дополнительных корректировок», - сказал он.

Вместе с тем экономист поделился прогнозом относительно будущего режима санкций. По его мнению, текущая линия США сохранится в ближайшие месяцы — и это закладывает основу для определённой стратегии на мировом нефтяном рынке.

«Я думаю, смягчение американских санкций по российской нефти будет продлено на ближайшие месяцы. При этом Евросоюз не изменит своей антироссийской линии, чего бы это ни стоило европейским потребителям и промышленности. Сокращение потребления энергоресурсов в ЕС остаётся важным фактором для США — именно на этом строится их текущая стратегия на нефтяном рынке», - заключил эксперт.

Ранее вице-премьер Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан сообщил о готовности страны приступить к переговорам с РФ о приобретении сырой нефти.