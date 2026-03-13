Названы вероятные покупатели освобожденной от санкций российской нефти

Временно освобожденную от американских санкций российскую нефть с большой долей вероятности будут покупать в основном страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Сильнее всего, ожидает эксперт финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман, импорт российской нефти нарастит Индия. Эта страна, пояснил он, стала одной из главных пострадавших из-за блокировки Ираном Ормузского пролива. Чтобы компенсировать выпавшие объемы, Нью-Дели обратится за помощью к российским сырьевым экспортерам, полагает аналитик.

К числу других вероятных покупателей российской нефти Кауфман отнес Пакистан, Бангладеш, Японию, Южную Корею, Филиппины, Вьетнам и Мьянму. Возможно, к ним в дальнейшем присоединятся ряд остальных стран АТР, констатировал эксперт.

Трамп проигнорировал призывы союзников по России

Глава центра по аналитике российских акций «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин, в свою очередь, полагает, что дополнительными объемами отечественного сырья вполне может заинтересоваться и Китай. В случае затягивания блокировки Ормузского пролива, добавил он, дисконт на российскую нефть будет снижаться, что будет выгодно Москве.

«Несмотря на санкции, на отечественное сырье будет повышенный спрос», — заключил аналитик.

Ранее власти США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года». Планируется ли продление разрешения, в Белом доме раскрывать не стали. Многое будет зависеть от динамики перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока.