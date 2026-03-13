Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что из-за роста цен на нефть Украине угрожает голодомор. Об этом пишет NEWS.ru.

Повышение стоимости углеводородов, по мнению политика, способно привести к банкротству фермерских хозяйств, которые начинают понимать, что овчинка не стоит выделки.

Собеседник издания считает, что на Украине идут в сторону организации искусственного голодомора.

Он отметил, что сегодня на украинском рынке топливо выросло в два раза по сравнению с прошлой неделей, что означает грядущее удорожание для производства товаров первой необходимости: хлеба, молока, мясопродуктов.

