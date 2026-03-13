Экономист спрогнозировал цены на нефть на уровне $90 за баррель

Экономист Михаил Беляев назвал ожидаемый диапазон цен на российскую нефть в диапазоне $80 — 90 за баррель, несмотря на возможные послабления со стороны США.

«Они останутся на уровне $80 — 90, может быть, в пиковые моменты стоимость достигнет $100», — рассказал эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, даже при прекращении боевых действий на Ближнем Востоке значительная часть нефтедобывающих мощностей стран Персидского залива останется повреждённой.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН поделился мнением о том, что снятие США ограничений на продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта, не приведёт к увеличению предложения на мировом рынке.