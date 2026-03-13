Стало известно о внушительной выгоде России от войны в Иране

Россия ежедневно получает 150 миллионов долларов дополнительных доходов из-за роста цен на нефть, вызванного масштабными перебоями с поставками ближневосточного сырья. О внушительной выгоде РФ от войны в Иране сообщает Financial Times.

По данным британской газеты, после блокировки Ормузского пролива Россия получила 1,3-1,9 миллиарда долларов дополнительных доходов от налогов на экспорт нефти. На этом фоне Financial Times также называет Россию «одним из главных бенефициаров» военного конфликта на Ближнем Востоке.

Наращиванию поступлений от продаж нефти в российский бюджет способствует и временное снятие американских санкций. Ранее руководство Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) утвердило генеральную лицензию, разрешающую реализацию и поставки нефти из РФ, погруженной на танкеры до 12 марта. Мера будет действовать вплоть до 11 апреля.

Эксперты полагают, что это приведет к увеличению поступлений в российский бюджет. В агентстве Kpler отмечают, что уже сейчас нефть из РФ продается в Индии на пять долларов за баррель дороже, чем эталонная североморская марка Brent, хотя еще недавно российским экспортерам приходилось сбывать сырье на ключевом для себя рынке с большими дисконтами. Аналитики подчеркивают, что каждое увеличение средней месячной цены Urals на 10 долларов приносит отечественным поставщикам дополнительные 2,8 миллиарда долларов дохода, из которых казна получает 1,63 миллиарда за счет налогов.

В целом в настоящее время российская нефть торгуется примерно на 20-30 долларов за баррель выше, чем в среднем за предыдущие три месяца. При этом в марте совокупные объемы сырья, застрявшего в морских танкерах, сократились на 11 миллионов баррелей (до 125 миллионов). Подобную динамику аналитики объяснили растущим спросом со стороны азиатских стран на фоне послабления американских санкций.

Все это не способствует скорому завершению конфликта на Украине, так как возможностей для финансирования боевых действий в соседней стране у Кремля в сложившихся реалиях становится больше. Об этом же ранее предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, смягчение американских санкций предоставит России порядка 10 миллиардов долларов дополнительных доходов.