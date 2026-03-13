Временное снятие санкций с российского нефтяного сектора может значительно усилить военные возможности Москвы. Об этом сообщает The Telegraph.

По мнению обозревателей британской газеты, частичная отмена санкций со стороны США позволит России сильно нарастить экономическую базу, необходимую для финансирования армии. Издание также добавило, что такое решение Белого дома является «катастрофой», которая не приведет к снижению цен на энергоносители.

«Это не повлияет на цены, потому что российская нефть и так поступала на рынок. Это просто значительно увеличит прибыль России за баррель», — заявил лауреат Нобелевской премии и бывший глава МВФ Саймон Джонсон.

Ранее США ослабили санкции на продажу российской нефти.