Росстат раскрыл, на сколько выросла средняя цена бензина на АЗС в России

Февральская динамика цен на российском топливном рынке показала умеренный рост, который, однако, оказался ниже общего уровня инфляции в стране. Так, за прошедший месяц потребительские цены на моторное топливо увеличились незначительно.

Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе Росстата.

— Изменение цен на газовое моторное топливо составило плюс 1,5 процента, компримированный природный газ плюс 1,2 процента, бензин автомобильный плюс 0,6 процента и дизельное топливо плюс 0,1 процента, — передает РИА Новости.

Общий уровень инфляции в России за тот же период составил 0,73 процента в месячном выражении. Таким образом, стоимость бензина росла чуть медленнее темпов инфляции, а дизельное топливо и вовсе подорожало номинально, сохранив стабильность на фоне общего роста цен в экономике.

До этого ЦБ дал экономический прогноз на 2026 год. Регулятор ожидает, что в 2026 году цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а россиянам и предпринимателям станет проще строить планы и думать о будущем. Кроме того, инфляция снизится до 4–5 процентов и закрепится вблизи целевых показателей.