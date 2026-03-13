В России подешевели огурцы

В начале марта цены на огурцы в России перешли к снижению после стремительного роста в начале года. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

С 3 по 10 марта стоимость популярных овощей на внутреннем рынке снизилась в среднем на 8 процентов. В целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период остались почти без изменений, констатировали в ведомстве.

По итогам января средняя розничная цена на огурцы в России увеличилась на 32,7 процента. В результате эти овощи стали одним из самых подорожавших продуктов питания. В некоторых регионах их стоимость вплотную приблизилась к тысяче рублей за килограмм, а в Норильске и вовсе превысила эту отметку.

Стремительное подорожание популярных у россиян овощей эксперты объясняли в том числе увеличением затрат производителей, в частности, расходов на освещение и обогрев теплиц. В «Руспродсоюзе» назвали подобную динамику традиционным сезонным явлением и прогнозировали скорую стабилизацию цен по мере насыщения предложения на внутреннем рынке.