Смягчение США ограничений против России и ее энергетики стало поворотным моментом для Запада с начала спецоперации, что фактически загнало Европу в ловушку. Об этом заявили редакторы издания The European Conservative.

Авторы материала отмечают, что Вашингтон впервые с начала спецоперации на Украине признал, что российская нефть необходима для баланса мировой энергетической системы.

По мнению издания, произошедшее с Россией еще сильнее подрывает сплоченность западной коалиции. Единоличное решение Вашингтона фактически поставило Европу в безвыходное положение.

— В Европе отказ от зависимости от энергетики стал политическим обязательством, которое трудно оговорить. Европейские правительства исходили из высоких экономических издержек, связанных с сокращением зависимости от России. (...) Европа оказалась в ловушке между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики, — сообщается в публикации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что смягчение санкций США в отношении российской нефти — это попытка стабилизировать рынки энергетики. Официальный представитель Кремля также отметил, что без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, выгодна ли эта ситуации России и возможны ли смягчения других санкций.