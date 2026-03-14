В платежках за ЖКХ нашли более сотни переплаченных миллиардов

Федеральная антимонопольная служба подвела итоги проверок тарифов на жилищно-коммунальные услуги за 2023–2025 годы. Ведомство предписало исключить из расчетов экономически необоснованные расходы на общую сумму 102,62 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Только в 2025 году из тарифов должно исчезнуть 50,32 миллиарда рублей. Наибольшая доля приходится на электроэнергетику — 25,22 миллиарда. В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами исключат 11,82 миллиарда, в теплоснабжении — 10,85 миллиарда, в водоснабжении и водоотведении — 2,43 миллиарда.

Проверки уже привели к снижению платежей в ряде регионов. В Пермском крае стоимость тепла упала на 30,3%, в Ленинградской области с 1 апреля 2025 года тарифы на тепло сократили на 15,7%, а на воду — почти на 16%. В Республике Алтай вывоз мусора подешевел на 27,8%.

Как пояснили в ФАС, контрольные мероприятия инициируются после жалоб граждан и публикаций в СМИ о росте платежей. Ведомство обещает продолжить работу по устранению нарушений и приведению тарифов к экономически обоснованному уровню.