В платежках за ЖКХ нашли более сотни переплаченных миллиардов

Россияне переплатили за коммунальные услуги 102,6 миллиарда рублей. Федеральная антимонопольная служба выявила лишние расходы за период с 2023 по 2025 год.

«‎Так, только за 2025 год предписано исключить из тарифов 50,32 млрд рублей», – отметили в ведомстве. Наибольшие переплаты наблюдаются за электричество – 25 миллиардов рублей, за вывоз и утилизацию мусора – 12 миллиардов, за теплоснабжение – 10,85 млрд руб и 2,5 миллиарда – за воду. Федеральная антимонопольная служба продолжает проводить проверки тарифов, особенно после их повышения.

В результате ревизий в нескольких регионах удалось снизить цены на некоторые коммунальные услуги. Например, в Пермском крае стоимость отопления в домах уменьшилась на треть, а в Республике Алтай было принято решение о снижении тарифов на вывоз мусора, передает ТАСС. Напомним, по новому закону ФАС сможет самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Ранее сообщалось, что эксперты обсуждают общественную реакцию на новые квитанции за коммунальные услуги, которая оказалась достаточно острой.