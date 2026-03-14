Американский инвестор прокомментировал снятие санкций с российской нефти

У России появилось «окно дополнительных возможностей» после ослабления нефтяных санкций США. Об этом заявил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. Его цитирует РИА Новости.

Шостак отметил, что от снятия санкций выиграют российские компании с хорошо налаженной логистикой. Они смогут быстро заключить контракты на поставку дополнительных ресурсов клиентам в Азии. Это не только КНР и Индия, но и Пакистан, Таиланд и Малайзия.

«Нынешняя ситуация может представлять собой короткое окно, но тем не менее все же окно возможностей для российских нефтегазовых компаний», — считает инвестор.

По его словам, «окно вряд ли будет действовать долго», и США отзовут временную лицензию. Однако клиенты смогут закупить запасы на несколько месяцев, а также получить дополнительный доход.

Ранее министр финансов США объявил о снятии ограничений со 100 миллионов баррелей российской нефти. Она уже находилась на танкерах в море или в портах назначения.