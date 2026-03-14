Цены взлетели по самые помидоры: огурцы и томаты остаются лидерами роста на прилавках

Начало 2026 года сильно ударило по кошелькам россиян: лидерами роста цен стали огурцы, подорожавшие с начала января более чем на 40% и помидоры, прибавившие почти 20%. Последние данные Росстата не слишком скрашивают эту печальную статистику. За февраль огурцы прибавили в цене 7,9%, помидоры – 5,2%. В первые 10 дней марта помидоры продолжили дорожать – на 5,6%. Зато цены на огурцы наконец-то двинулись вспять – «минус» 8%. В целом по итогам февраля плодоовощная продукция поднялась в цене на 3,67%. Впрочем, специалисты считают, что пик цен может быть уже пройден. По их оценкам, сезонный фактор может сбить стоимость плодоовощной продукции.

Начало года традиционно считается самым сложным периодом для овощного рынка, однако нынешний скачок цен оказался заметнее, чем ожидали специалисты. С января огурцы в России подорожали более чем на 40%, томаты — почти на 20%. Основная причина — сезонность: зимой на прилавках преобладает тепличная продукция, производство которой обходится значительно дороже из-за расходов на электроэнергию, отопление и транспортировку.

Дополнительным фактором остается импорт. Часть овощей Россия закупает за рубежом — прежде всего, в Турции и в Иране. Но на фоне текущей напряженности на Ближнем Востоке поставки становятся менее предсказуемыми, а логистика — дороже. В результате рост цен ощущают не только покупатели в магазинах, но и рестораны, где себестоимость блюд напрямую зависит от стоимости овощей. Рестораторы жалуются, что некоторые позиции приходится временно убирать из меню, а покупатели все чаще смотрят на ценники с недоумением.

При этом специалисты отмечают: подорожание уже выходит за рамки одного – двух видов продуктов. Член Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям Анна Вовк говорит, что рост цен затронул и другие категории овощей.

«Я еженедельно хожу в магазины и на рынки и наблюдаю за ценами с профессиональной точки зрения. Уже подорожали баклажаны, перец, сельдерей всех видов и зелень. И в дальнейшем этот процесс, скорее всего, продолжится», — отмечает она.

По словам эксперта, одна из причин — изменения в логистике и поставках. Часть овощей поступала из регионов Ближнего Востока, где сейчас складывается неблагоприятная ситуация.

«Сейчас меняется логистика поставок. Кроме того, скоро начнут появляться овощи открытого грунта. Я думаю, что подключатся Турция, Азербайджан и другие соседние страны. В течение примерно двух месяцев цены на овощи, резко взлетевшие зимой, могут снизиться на 25–30%», — считает Вовк.

Представители отраслевых объединений также считают, что нынешние колебания цен во многом объясняются обычной рыночной логикой. Директор по GR ассоциации «Руспродсоюз» Андрей Лихачев отмечает, что ситуация может стабилизироваться после начала нового сезона.

«С началом поставок овощей открытого грунта мы прогнозируем падение цен примерно на 25–30%. Если смотреть по итогам года, то рост может составить около 3–4%, то есть примерно на уровне инфляции», — говорит он.

При этом эксперт объясняет, что рост цен в одной категории продуктов может автоматически тянуть за собой и другие. «Если одна категория дорожает, покупатель просто переключается на соседнюю. Спрос на этой полке растет. А дальше действует обычные законы рыночной экономики: если спрос увеличивается, а лишних запасов на складе нет, предложение сокращается — и конечная цена начинает подрастать», — поясняет Лихачев.

Однако далеко не все специалисты считают, что нынешний скачок цен может перерасти в новую волну подорожания. Ведущий программы «Сельский час», кандидат экономических наук Игорь Абакумов говорит, что признаков паники на рынке сейчас нет.

«Продуктов, которые в ближайшее время могли бы резко вырасти в цене, я сейчас не вижу. Панических ожиданий на рынке тоже нет. Мы отслеживаем ситуацию, общаемся с участниками отрасли — таких прогнозов никто не дает», — отмечает он.

При этом эксперт обращает внимание на более системную проблему — распределение ответственности между различными ведомствами.

«Сейчас за выращивание сельскохозяйственных культур отвечает Министерство сельского хозяйства, за торговлю — Минпромторг, за импорт — Минэкономразвития, а Министерство иностранных дел участвует в переговорах по поставкам. В итоге получается довольно сложная система обеспечения продуктами россиян», — говорит Абакумов.

По его мнению, отрасли нужен единый центр управления.

«Давно пора понять, что должно быть одно ведомство, которое отвечает за весь путь продукта — от поля до упакованного товара, от семечки до холодильника», — считает эксперт.

Пока же рынок живет по законам сезонности. С приходом весны и появлением овощей открытого грунта предложение традиционно увеличивается, а цены постепенно начинают снижаться. Поэтому нынешний «огуречный скачок», по мнению экспертов, вполне может оказаться лишь кратковременным эпизодом зимней овощной инфляции.