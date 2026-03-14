Запад оказался в энергетической ловушке из-за России

Смягчение санкций США в отношении российской нефти и нефтепродуктов стало беспрецедентным шагом, который, по мнению экспертов, поставил Европу в крайне сложное положение. Об этом сообщает издание The European Conservative.

Белый дом впервые признал, что поставки российской нефти остаются важными для глобального энергетического баланса. Ранее ужесточение санкций в рамках конфликта на Украине ограничивало торговлю с Москвой, но теперь ситуация изменилась.

Эксперты отмечают, что решение США подчеркивает различие подходов к санкциям: в Вашингтоне они рассматриваются как инструмент гибкой политики, тогда как для европейских стран отказ от российской энергии был политическим обязательством, сопряженным с крупными экономическими затратами. В итоге Европа оказалась между необходимостью прагматичного подхода и собственными заявлениями о энергетической независимости.

На фоне конфликтов на Ближнем Востоке, включая противостояние Израиля и Ирана, глобальные поставки нефти через Ормузский пролив значительно ограничились. Это привело к росту цен на нефть марки Brent выше 119 долларов за баррель — максимума с июня 2022 года, рост составил около 30%.

В ночь на пятницу Министерство финансов США разрешило закупку российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта. Ограничение действует до 11 апреля и затрагивает около 100 миллионов баррелей.