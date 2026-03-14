В парламенте Японии выступили за отмену антироссийских санкций

Япония должна отменить санкции на российскую нефть, потому что они бессмысленны и вредны для экономики. Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, сообщает РИА Новости.

Парламентарий рассказал, что сейчас Япония покупает 10% СПГ из России и немного нефти. При отмене санкций объемы импорта значительно вырастут.

«Для Японии нет никакого смысла в санкциях против России. Мы должны как можно скорее отменить экономические санкции», — сказал Судзуки.

По его словам, он призвал отменить ограничения на российскую нефть на заседании правящей Либерально-демократической партии, посвященном энергетике и импорту энергоресурсов.

Судзуки потребовал, чтобы партия обратилась к правительству для отмены антироссийских санкций. Депутат не намерен отступать и будет бороться за это и в дальнейшем.

Почти все поставки ближневосточных энергоресурсов (94%) в Японию проходят через Ормузский пролив. Сейчас судоходство по нему остановлено из конфликта Израиля и США с Ираном.