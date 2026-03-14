Европейцам объяснили, почему уже возник глобальный дефицит топлива

Европе, как считает глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн, на фоне сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов, грозит масштабная нехватка топлива.

В интервью австрийской газете Die Presse он сказал, что уже сейчас в Европе наблюдается «глобальный дефицит нефти, газа и топлива». Он проанализировал и спрогнозировал масштабы. Мир, по его словам, потребляет сейчас порядка 100 миллионов баррелей нефти в день. То есть 400 миллионов баррелей нефти, которые выводят на рынок из стратегических резервов, хватит, как считает Штерн, лишь на четыре дня снабжения.

При этом, если заменить только те объёмы, которые обычно проходят через Ормузский пролив, то резервов, по его словам, хватит примерно на две недели.

«Никто не знает, как долго продлится этот кризис, - добавил глава австрийской компании. - Мы тоже нет».

Штерн напомнил: в 1970-е годы жители страны - для снижения потребления топлива должны были выбрать один день в неделю, когда они не пользуются автомобилем. Сейчас же «не хватает пятой части мирового нефтяного рынка», а также «пятой части поставок сжиженного природного газа и десятой части топлива». То есть в наши дни за снижение потребления можно было бы бороться, отказавшись от автомобиля «два дня в неделю».