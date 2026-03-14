Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «бросил гранату» в мировую экономику, рассказал журналистам Handelsblatt лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц.

Стиглиц — лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года вместе с Джорджем Акерлофом и Майклом Спенсом «за анализ рынков с несимметричной информацией».

По его словам, за последние 14 месяцев неопределенность приобрела совершенно новое измерение.

«Говоря военным языком: Трамп бросил ручную гранату в экономику США и мировую экономику в целом. Он разрушает как международное право, так и американское право. Мы уже видим первые экономические последствия этой политики, даже в самих США», — разъяснил Стиглиц.

В частности, пояснил экономист, в США в 2025 году практически не вырос такой важный показатель, как количество рабочих мест.

«А последние данные по рынку труда показывают, что в феврале мы потеряли значительное количество рабочих мест. Это продолжает тенденцию стагнации экономики», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, гигантские инвестиции в сфере ИИ позволили выстоять американской экономике. Вместе с тем, добавил он, чрезмерное развитие этой сферы создало «опасный пузырь, и никто не может сказать, когда он лопнет».