Страны Европейского союза (ЕС) семимильными шагами устремятся к новому энергокризису, если вслед за США не ослабят санкции против российской нефти. Об этом заявил декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев в беседе с РИА Новости.

Эксперт усомнился, что Евросоюз последует примеру США. По его словам, европейские лидеры подчеркивают приоритет навигации в Ормузском проливе и «все еще говорят про ценовой потолок».

Ранее спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал подробности снятия ограничений США на российскую нефть. Он уточнил, что США сняли ограничения на сто миллионов баррелей нефти из России.

США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».