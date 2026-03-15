Трамп объявил о временном характере снятия санкций с российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон снимет санкции с российской нефти после нормализации ситуации на мировом энергетическом рынке.

Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу NBC News.

«Я хочу, чтобы у всего мира была нефть. Я хочу, чтобы у нас была нефть», — пояснил Трамп решение временно ослабить ограничения.

При этом он подчеркнул, что санкции «вернутся, как только кризис закончится».

Ранее на этой неделе Минфин США выпустил генеральную лицензию, временно выводящую из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 12 марта. Разрешение действует до 11 апреля и не распространяется на транзакции, связанные с Ираном. Решение было принято на фоне резкого роста цен на энергоносители после военной операции США против Ирана, в ходе которой были нанесены удары по военным объектам на острове Харг — ключевом центре экспорта иранской нефти.

Глава Минфина США Скотт Бессент назвал временное послабление мерой, направленной на стабилизацию мировых энергетических рынков. В Кремле приветствовали этот шаг, отметив совпадение интересов двух стран в стабилизации рынка.