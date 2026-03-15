Развязанная США и Израилем война стала «худшим кошмаром» для нефтяных монархий

Закрытие Ормузского пролива оказывает давление на экономику региона Персидского залива на фоне растущего недовольства конфликтом, развязанным США и Израилем против Ирана.

«Над промышленным портом Рас-эль-Хайма нависла зловещая тишина, -- так начинается статья в британском издании The Guardian. -- К обычно процветающему морскому центру Объединенных Арабских Эмиратов теперь в полной тишине причаливают к берегу суда. Неподалеку, на туманном горизонте, в последние дни выстроились сотни танкеров, которые остановились на опасном водном пути».

Любое судно, направляющееся мимо Рас-эль-Хаймы в Аравийское море, должно пересечь самую опасную полосу воды в мире для судоходства на сегодняшний день - Ормузский пролив. На этой неделе чуть более чем в 20 морских милях от Рас-эль-Хаймы два нефтяных танкера, направлявшихся в пролив, были атакованы иранскими ракетами, один из которых загорелся, пишет The Guardian.

В субботу Фуджейра, главный нефтяной порт ОАЭ на восточном побережье, подвергся атаке беспилотника, из терминала которого поднимался густой черный дым.

Это одно из многих последствий, с которыми сталкиваются государства Персидского залива, поскольку они все глубже втягиваются в войну, которую не они начинали и которую дипломатически пытались предотвратить, комментирует The Guardian.

На протяжении десятилетий Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Оман разрешали размещение американских военных баз, инфраструктуры или доступ на свою территорию и были одними из крупнейших покупателей американского оружия и технологий. В свою очередь, США считались ближайшим и наиболее значительным военным партнером и защитником стран Персидского залива, напоминает The Guardian.

Но теперь, по словам аналитиков, у стран Персидского залива растет обеспокоенность по поводу этих отношений после того, как стало известно, что Дональд Трамп намеренно сорвал мирные дипломатические переговоры в пользу развязывания войны на Ближнем Востоке.

“Предполагаемая угроза Персидскому заливу со стороны Ирана стала реальностью только тогда, когда США объявили войну – Иран не открыл огонь первым”, - говорит Халед Альмезайни, доцент кафедры политики и международных отношений Университета Зайда в Абу-Даби. “Иранцы решительно осуждаются, но в то же время это сигнал американцам и израильтянам, что мы должны найти способ положить этому конец. Это не наша война”.

За несколько недель до ударов лидеры стран Персидского залива провели переговоры и неоднократно обращались к президенту США с предложениями, подчеркивая серьезные последствия для региональной безопасности в случае нападения на Иран. Однако, по общему мнению, Трамп решил нанести удары, не посоветовавшись и не предупредив союзников по Персидскому заливу.

В то время как страны Персидского залива ожидали ответной реакции, масштабы кампании мести Ирана повергли многих в шок. Страны Персидского залива заверили Тегеран, что ни одна из их баз не будет использована для атак, но это не помешало Ирану запустить тысячи беспилотных летательных аппаратов и ракет, нацеленных на аэропорты, военные базы, нефтеперерабатывающие заводы, порты, отели и офисные здания.

Полеты авиации в регионе по-прежнему ограничены, авиакомпании теряют миллиарды долларов, констатирует The Guardian. Бахрейн переживает экономический кризис, в то время как репутация ОАЭ как рая для туризма и западных инвестиций серьезно пострадала. Государства успешно противостоят большинству иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов, но перехватчики и системы противовоздушной обороны обходятся таким странам, как ОАЭ, более чем в 2 миллиарда долларов.

Насильственная блокада Ираном Ормузского пролива – единственного морского прохода, соединяющего Персидский залив с открытым океаном и через который осуществляется пятая часть мировых поставок энергоносителей, – привела к резкому сокращению экспорта нефти и газа, который финансирует экономики стран Персидского залива. По оценкам экспертов, каждый день на экспорте нефти теряется от 700 млн до 1,2 млрд долларов.

“ОАЭ и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) пытались помешать Соединенным Штатам объявить эту войну, потому что они знали о последствиях”, - говорит Альмезаини. Он указал на угрозы министра иностранных дел Ирана о закрытии пролива, прозвучавшие всего несколько месяцев назад. “Сейчас разыгрывается именно этот сценарий”, - добавляет он.

Асимметрия военного партнерства стран Персидского залива с США никогда не была столь очевидной, говорит аналитики по ближневосточной тематике Эллисон Майнор. Только в сентябре Израиль нанес авиаудары по Катару, еще одному союзнику США в Персидском заливе, что не вызвало каких-либо существенных действий со стороны Вашингтона.

“Самый фундаментальный вопрос - это вопрос консультаций”, - говорит она. “Действительно ли государства Персидского залива добиваются такого рода партнерства и поддержки в области безопасности, которые, по их мнению, необходимы, если Соединенные Штаты собираются применить военную силу в регионе?”

В четверг министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад аль Бусаиди, который был посредником на предыдущих ирано-американских переговорах, дал несколько самых резких комментариев по поводу конфликта.

“Оман считает, что военные нападения Соединенных Штатов и Израиля на Иран незаконны, и что до тех пор, пока они продолжают военные действия, те государства, которые развязали эту войну, нарушают международное право”, - сказал он.

Аль-Бусаиди заявил, что решение США нанести удар по Ирану в то время, когда мирные переговоры по иранской ядерной программе продвигались вперед, продемонстрировало, что конфликт был исключительно попыткой изменить порядок на Ближнем Востоке в пользу Израиля.

Аналитики подчеркивают, что многие страны Персидского залива находятся в противоречивом положении: они пытаются снизить накал войны, одновременно настаивая на том, чтобы США завершили работу в Иране и не оставили их наедине с наихудшим сценарием - ослабленной, раненой и нестабильной Исламской республикой у их порога.

“Это самый страшный кошмар для стран Персидского залива, - говорит директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в известном аналитическом центре Санам Вакиль. – По отношению к Соединенным Штатам испытывают глубокий гнев и разочарование, потому что это не их война [стран Персидского залива], и все же они принимают на себя основной удар”.

Вакиль отмечает, что страны Персидского залива долгое время стремились к партнерству в области безопасности с США, подобному тому, которым пользуется Израиль, но теперь поняли, что “этого может никогда не произойти”. Тем не менее, несмотря на все признание необходимости диверсификации своих партнеров по обеспечению безопасности, добавляет она, в настоящее время у стран Персидского залива нет альтернативы в качестве их главного защитника.