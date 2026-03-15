Россия впервые за два года закупила вольфрам у США

Российские компании в январе 2026 года возобновили импорт вольфрама из Соединённых Штатов. Как подсчитало РИА Новости на основе данных американской статистической службы, поставки стали первыми более чем за два года.

Объём закупок составил $ 5 тысяч. Предыдущая поставка фиксировалась в августе 2023 года — тогда сумма была вдвое меньше и равнялась $2,5 тысячи.

При этом доля России в общем объеме американского экспорта вольфрама остаётся незначительной — менее 1%. Крупнейшими покупателями этого металла из США в январе стали Мексика (20,9% всех поставок), Канада (14,6%), Южная Корея (14,5%), Германия (13,7%) и Япония (12,1%).

Вольфрам широко используется в промышленности — от производства сверхтвёрдых сплавов до электроники и военной техники.