Россия впервые за два года закупила вольфрам у США

Московский Комсомолец

Российские компании в январе 2026 года возобновили импорт вольфрама из Соединённых Штатов. Как подсчитало РИА Новости на основе данных американской статистической службы, поставки стали первыми более чем за два года.

Россия впервые за два года закупила вольфрам у США
Объём закупок составил $ 5 тысяч. Предыдущая поставка фиксировалась в августе 2023 года — тогда сумма была вдвое меньше и равнялась $2,5 тысячи.

При этом доля России в общем объеме американского экспорта вольфрама остаётся незначительной — менее 1%. Крупнейшими покупателями этого металла из США в январе стали Мексика (20,9% всех поставок), Канада (14,6%), Южная Корея (14,5%), Германия (13,7%) и Япония (12,1%).

Вольфрам широко используется в промышленности — от производства сверхтвёрдых сплавов до электроники и военной техники.