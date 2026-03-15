Война с Ираном обрушила стоимость проживания в Дубае

Пятизвездочные отели Дубая столкнулись с резким падением спроса из-за военной эскалации на Ближнем Востоке и вводят супер- скидки, чтобы привлечь клиентов. По данным Business Insider, стоимость проживания в некоторых гостиницах упала более чем на 50%. Ограничения авиасообщения и рекомендации правительств ряда стран воздержаться от поездок в ОАЭ привели к оттоку иностранных туристов, и отельеры вынуждены переориентироваться на местных жителей.

© Московский Комсомолец

В ответ на кризис гостиницы активно продвигают так называемые staycation-предложения — отдых без выезда за пределы своего города или страны. Пятизвездочные отели предлагают резидентам ОАЭ скидки до 30% на проживание и бонусы, такие как спа-процедуры по акции «два по цене одного». Например, минимальная стоимость ночи для двоих в престижном отеле в марте составляет $905, тогда как в апреле она уже вырастет до $1514.

По оценкам International Business Times, конфликт вокруг Ирана обходится Ближнему Востоку примерно в $600 млн в день недополученных доходов от туризма. Ситуацию усугубляют массовые отмены рейсов: British Airways, Cathay Pacific и Air Canada приостановили полеты в ключевые хабы региона. Недавно запущенный сайт Hotel Drops Dubai отслеживает цены в реальном времени и фиксирует скидки, достигающие почти 65% в некоторых четырех- и пятизвездочных отелях.

Причина падения турпотока — не только экономические последствия, но и прямые угрозы безопасности. С начала военной операции США и Израиля против Ирана гражданская инфраструктура ОАЭ неоднократно подвергалась атакам беспилотников. 1 марта удар дрона по аэропорту Зайед в Абу-Даби привел к гибели человека и ранениям семерых, а 11 марта при падении двух дронов у международного аэропорта Дубая пострадали четыре человека.