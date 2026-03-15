В США предрекли мировую продовольственную катастрофу из-за войны в Иране

Война на Ближнем Востоке может спровоцировать глобальный продовольственный кризис, который затмит экономические пертурбации 2022 года. Начавшийся дефицит газа и удобрений ставит под угрозу производство продовольствия во всем мире, пишет Financial Times (перевод «Иносми»).

Издание отмечает, что иранский конфликт вывел из строя значительную часть ближневосточных мощностей по производству карбамида — самого популярного азотного удобрения. Одновременно ощущается дефицит газа, из-за чего производители удобрений по всей Азии сокращают производство.

В отличие от кризиса 2022 года, вызвавшего перебои с зерном, сегодняшние проблемы затрагивают сразу несколько звеньев продовольственной системы.

Мир столкнулся с «гораздо более серьезной ситуацией, чем в 2022 году», заявил Крис Лоусон из CRU.

«Даже временный скачок цен на удобрения может повлечь долгосрочные последствия для мирового производства продовольствия», — сказал Альваро Ларио, президент Международного фонда сельскохозяйственного развития ООН.

По словам экономистов, рост цен на продукты может начаться задолго до того, как дефицит удобрений повлияет на урожай.

Ранее сообщалось, что из-за войны Израиля и США против Ирана под угрозой оказалось глобальное производство полупроводников.