СМИ узнали об отказе Трампа вводить новые санкции против российской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа не будет вводить новые ограничения против российской нефтяной отрасли. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, европейские чиновники пытались убедить Вашингтон продолжить давление на Москву санкциями на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако представители Белого дома на прошлой неделе заявили им, что новые ограничения вводить не планируется.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что Вашингтон снимет санкции с российской нефти после нормализации ситуации на мировом энергетическом рынке.

До этого Минфин США временно снял санкции с операций по продаже российской нефти, загружённой на суда до 12 марта. Генеральная лицензия OFAC разрешает такие сделки до 11 апреля 2026 года.