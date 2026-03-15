Выгоду США от войны в Иране оценили

США могут получить крупнейшую выгоду от энергетического кризиса на фоне войны в Иране. Об этом пишет Financial Times.

Исследовательская компания Rystad оценила прибыль американских нефтяников в случае, если среднегодовая цена на нефть составит 100 долларов. Оказалось, что их прибыль может дойти до 63,4 млрд долларов.

Одновременно инвестбанк Jefferies подсчитал, что только в марте нефтекомпании США получат дополнительный доход в размере 5 млрд. Основная прибыль достанется «нефтяным» штатам — Техасу, Нью-Мексико и Аляске.

Financial Times резюмирует, что с начала ближневосточной войны мировые цены на нефть выросли на 47%. Девятого марта Brent поднималась до 120 долларов, рост составлял почти 70%.