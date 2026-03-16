Количество банкоматов в России сократилось до минимума с 2010 года

Число банкоматов в России по итогам прошлого года сократилось до минимального значения с 2010 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка РФ. В публикации отмечается, что по состоянию на 1 января 2026 года количество банкоматов в России составляло 138 028 штук.

© Газета.Ru

Это самый минимальный показатель с середины 2010 года, когда в стране насчитывалось 139 тысяч устройств самообслуживания. В 2025 году число банкоматов сократилось на 5,9 тысяч единиц. В 2024 году банкоматная сеть уменьшилась почти на 7 тысяч устройств, а годом ранее - вовсе на 29 тысяч единиц.

До этого сообщалось, что наиболее высокий спрос на наличные среди всех российских регионов зафиксирован на Северном Кавказе: в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Также в лидеры вошли Карачаево-Черкесия и республика Северная Осетия. В этих регионах в среднем снимают примерно по восемь тысяч рублей в месяц.