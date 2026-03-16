Цена Brent превысила $104 на фоне ударов США по иранскому острову Харк

Мировые цены на нефть ускорили рост в начале недели на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость барреля Brent поднялась выше $104, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Торги открылись ростом в 1,56%. Так, баррель Brent подорожал до $104,75. Американская WTI тоже прибавила — на 1,1%, до $97,91. Рынки в моменте закладывают в котировки риск перебоев с поставками из Персидского залива.

Все началось с заявления Дональда Трампа в субботу: он пообещал нанести удар по нефтяной инфраструктуре Харка, если Иран продолжит мешать судоходству в Ормузском проливе. Позже президент США подтвердил, что атака была проведена.

Тим Уотерер из KCM Trade отметил, что рынки вряд ли благосклонно отреагируют на последние события. По его словам, ситуация вокруг острова Харк остается неясной, а его значение для мирового энергоснабжения делает положение критическим.

С 28 февраля США и Израиль проводят массированные удары по иранским объектам. Тегеран отвечает обстрелами Израиля и американских баз в регионе.