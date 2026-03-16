Российские производители нефтепродуктов перестроили поставки на фоне санкций и ухода традиционных покупателей. В феврале экспорт дизтоплива в Бразилию вырос вдвое — до 680 тыс. тонн, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Год к году показатель увеличился на 68%.

Причина — переориентация американского топлива на Европу: импорт дизеля из США в Бразилию рухнул до минимума с августа 2024 года (100 тыс. тонн). Тайвань, крупнейший импортер российской нафты, второй месяц не закупает сырье из-за санкционных рисков. Часть объемов ушла в Африку (Тунис, Сенегал, Того), а также в Сингапур и Малайзию.

В ЦЦИ отмечают, что интерес к латиноамериканскому направлению подтверждается ростом фрахтовых индексов. В «Альфа-Капитале» добавляют, что Россия предложила региону конкурентные цены и качество, а ключевой потребитель в Бразилии — агросектор.

Возможности сбыта расширились после того, как США на фоне кризиса в Персидском заливе временно смягчили санкции. До 11 апреля разрешены сделки с нефтью и нефтепродуктами, загруженными до 12 марта. По оценкам СМИ, под лицензию попадает около 310 тыс. тонн нафты и дизтоплива.

В Минфине США решение назвали «узконаправленным», а Дональд Трамп пообещал вернуть ограничения после стабилизации рынка. Для российских НПЗ это поддержка: в 2025 году их прибыль упала на 16% — до 2,26 трлн рублей. Цена экспортной альтернативы на дизтопливо в марте может превысить 70 тыс. рублей за тонну, что позже отразится на демпферных выплатах.