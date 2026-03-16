Мировые цены на нефть превысили $105 за баррель

В ходе торгов в понедельник, 16 марта, стоимость эталонной североморской марки нефти Brent превысила отметку в 105 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На пике сырьевые котировки достигали 106,5 долларов за баррель. К 10:45 по московскому времени цена Brent оставалась примерно на том же уровне.

Эксперты связывают очередной этап подорожания сырья с эскалацией на Ближнем Востоке. На фоне затяжных перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив участники рынка опасаются нехватки предложения, что в итоге подталкивает сырьевые котировки вверх.

Не добавляет оптимизма и агрессивная риторика президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома, в частности, не исключил захвата иранского острова Харк. С учетом этого говорить о скорой разблокировки ключевой логистической артерии региона не приходится, сходятся во мнении аналитики. При таком раскладе в среднесрочной перспективе цена Brent может достичь 150 долларов за баррель, спрогнозировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.