Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%

В европейских подземных хранилищах осталось менее 29% газа, и страны ЕС уже расходуют не летние закачки, а запасы прошлых лет.

По сведениям Gas Infrastructure Europe, уровень запасов опустился ниже 29%, передает ТАСС.

Отбор 14 марта составил порядка 177 млн кубометров, а закачка достигла 91 млн. Сейчас общий объем топлива в системе оценивается примерно в 32 млрд кубометров.

Суммарный показатель изъятий с начала месяца оказался минимальным за девять лет. Текущая заполненность хранилищ на 13,02% отстает от среднего значения за последние пять лет.

Абсолютный минимум фиксировался в марте 2018 года.

С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали более 67,5 млрд кубометров газа.

Государства союза еще в середине февраля исчерпали объемы, закачанные летом, и теперь расходуют остатки предыдущих лет.

ранее «Газпром» сообщил о снижении уровня запасов газа в европейских ПХГ до 29,1%.

