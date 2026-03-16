Венгрия не поддержит 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на €90 млрд, если Киев не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Будапешт не намерен менять позицию под давлением.

«20-й пакет санкций и кредит в €90 млрд могут быть включены в повестку дня только в том случае, если украинцы возобновят поставки нефти и дадут нам гарантии, что они никогда больше их не прекратят», — цитирует его РИА Новости.

Министр также заявил, что о членстве Украины в ЕС «не может быть и речи».

Ранее Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Украине на €90 млрд из-за остановки Киевом работы «Дружбы».