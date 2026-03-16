Названа сумма, которую Украина должна выплатить МВФ 16 марта

Киев обязан до конца 16 марта перечислить Международному валютному фонду очередной платеж по долгу в размере свыше $80 млн. Об этом свидетельствуют документы фонда, изученные РИА Новости.

Согласно данным МВФ, сумма выплаты составляет 59,6 млн специальных прав заимствования (СДР), что эквивалентно $80,4 млн по внутреннему курсу фонда. Следующий платеж запланирован на 3 апреля — ориентировочно $82,5 млн.

Ранее МВФ утвердил новую четырехлетнюю кредитную программу для Украины объемом $8,1 млрд. Глава фонда Кристалина Георгиева тогда признала исключительно высокие риски по новому кредиту, отметив, что погашение долга будет напрямую зависеть от внешней помощи и действий украинских властей.

В начале марта премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Киев уже получил первый транш по этой программе в размере $1,5 млрд.

Последние несколько лет Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западного финансирования. В декабре 2025 года The Guardian предупреждала, что без внешних вливаний стране грозит банкротство уже к весне.