Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас раскритиковала решение Вашингтона временно смягчить ограничения в отношении российской нефти. Заявление она сделала перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

12 марта Вашингтон вывел из-под ограничений продажу российской нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры. Разрешение действует до 11 апреля. Глава Минфина США Скотт Бессент назвал меру «краткосрочной и узкоспециализированной», которая не принесет Москве «существенной выгоды». Как уточнил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, ослабление санкций затронет около 100 млн баррелей российской нефти. По его оценке, дальнейшее смягчение ограничений на энергоносители из РФ становится «все более неизбежным».

«Мы видели ослабление санкций США против российской нефти, это опасный прецедент», — подчеркнула Каллас.

По ее словам, эскалация на Ближнем Востоке не должна отвлекать мировое сообщество от ситуации вокруг Украины. Отвечая на вопрос журналистов о призывах некоторых европейских лидеров к переговорам с Россией, глава евродипломатии заявила о необходимости усиливать санкционное давление, поскольку Москва якобы добивается «максималистских целей».