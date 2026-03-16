Катару и Кувейту предрекли обрушение экономики

Экономисты Goldman Sachs предупреждают, что если война с Ираном продлится до апреля и Ормузский пролив останется заблокирован в течение двух месяцев, Катар и Кувейт потеряют 14% ВВП. Это сильнейшее падение со времен войны в Персидском заливе 1990–1991 годов, пишет Bloomberg.

Саудовская Аравия и ОАЭ пострадают меньше благодаря альтернативным маршрутам экспорта нефти (они потеряют 3% и 5% соответственно), но даже для них это станет крупнейшим экономическим шоком после пандемии.

Конфликт наносит двойной удар: нефтяной сектор парализован блокадой пролива, а несырьевые отрасли — туризм, недвижимость, инвестиции — замерли из-за ракетных ударов по Дубаю, Эр-Рияду и другим центрам. Катар полностью потерял экспорт СПГ, Бахрейн сокращает выплавку алюминия.

Марка Brent уже закрепилась выше $104, подорожав на 40% за две недели. При этом аналитики отмечают парадокс: если цены останутся высокими, а добыча Саудовской Аравии не упадёт, её бюджетный дефицит в 2026 году может оказаться меньше довоенных прогнозов.