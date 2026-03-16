В России утвердили список важнейших для экономики специальностей

Кабмин утвердил перечень из 300 направлений подготовки, признанных наиболее значимыми для российской экономики. Обучение по ним будет вестись в колледжах и вузах страны, сообщается на сайте правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что подготовка кадров с современными знаниями и компетенциями — одна из важнейших задач всех уровней образования. По его словам, такие специалисты должны быть способны создавать уникальные решения для новых отраслей.

Перечень сформирован с учетом долгосрочного прогноза потребности в кадрах до 2032 года, впервые рассчитанного Минтрудом. Согласно этим данным, экономике ежегодно требуется около 1,7 млн новых работников. При этом 65% кадрового запроса приходится на специалистов со средним профессиональным образованием (6,15 млн человек), высшее образование необходимо для 4,8 млн специалистов.

В число наиболее востребованных профессий вошли медицинские работники (врачи, медсестры, фельдшеры), инженеры различных специальностей, IT-специалисты (особенно в сфере ИИ, кибербезопасности и робототехники), а также квалифицированные рабочие — сварщики, станочники, электромонтеры, автомеханики.

Утверждение приоритетного списка связано с курсом на импортозамещение и достижение технологического суверенитета. На первый план выходят специалисты из разных секторов промышленности: инженеры, программисты, технологи, химики, материаловеды.

Одновременно правительство планирует ограничить прием на платной основе по ряду популярных у абитуриентов направлений. С 2026–2027 учебного года мера коснется 40 специальностей, включая экономику, менеджмент, юриспруденцию, психологию, журналистику, международные отношения и рекламу. Это должно перенаправить поток абитуриентов на действительно необходимые экономике профессии.