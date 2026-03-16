Топ-менеджер Rambler&Co на «Цифровом Brand Day 2026»: перфоманс стал базой, а ИИ – инструментом новой рекламной воронки

Исполнительный директор портала «Рамблер» рассказала, как высокие ожидания пользователей меняют архитектуру цифровой рекламы.

© Пресс-служба Rambler&Co

13 марта 2026 года в Москве прошла конференция «Цифровой Brand Day 2026», собравшая маркетологов, представителей крупнейших брендов и медиарынка. Участники обсудили, как за последние годы рекламный рынок прошел путь от разрозненных инструментов к охватным цифровым экосистемам, где данные, алгоритмы, платформы и сервисы соединяются в единую инфраструктуру для продвижения брендов и роста бизнеса.

Исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова выступила в секции «Покупающие в диджитал: как продать бренд и товар в цифровой среде». В фокусе ее выступления – фундаментальный сдвиг в модели взаимодействия бренда и потребителя.

Высокие ожидания аудитории формируют новую реальность, где традиционные форматы рекламы уступают место полезным ИИ-решениям и гиперперсонализированным сервисам. Пользователи, особенно в таких чувствительных сферах как финансы, здоровье и забота о себе, все чаще выбирают диалог с «умными» системами, ожидая не просто информации, а готовых сценариев помощи и экономии времени.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Высокие ожидания потребителя формируют новую реальность для рекламного рынка: ИИ, персонализация и уместность предложения по сути меняют как сценарии и форматы рекламы у площадок, так и перераспределения бюджетов в поиске эффективного нарратива. Перфоманс становится базой, а не будущим, а ИИ и технологичность – инструментами быстрого реагирования для построения воронки нового типа».

Как показывают проекты портала «Рамблер», интеграция бренда в этот новый пользовательский опыт – через мини-сервисы, которые за минуты решают задачи, требующие в обычных условиях получаса самостоятельного поиска, – позволяет не только повысить перформанс, но и выстроить более глубокую эмоциональную связь, формируя устойчивую лояльность, сравнимую с концепцией lovemark (любимой марки).

Отдельное внимание на сессии уделили тому, как работать с «выгоревшим» потребителем в 2026 году, который экономит, реагирует на «желтые ценники» и игнорирует инфошум. В центре внимания – антропология цифрового маркетинга: какие ценности, опыт и сервисы сегодня ожидают разные аудитории (от зумеров до серебряного возраста), какие триггеры стимулируют покупку и как перевести «брошенную корзину» в реальную сделку. Вместе с Анной Ивановой выступили Дарья Черепкова из ВК, Анастасия Барабанова из «Бургер Кинг», Наталья Гремитских из АВТОВАЗа и другие лидеры рынка.

«Цифровой Brand Day 2026» – профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Организована ассоциацией «Русбренд» при поддержке AdIndex, Mediascope, Национального рекламного альянса.