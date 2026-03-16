Россиянам придется есть больше турецких помидоров

Турецкие производители в первой половине марта резко нарастили поставки цитрусовых и овощей — перца, огурцов, томатов и баклажанов — в РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в экспортных кругах средиземноморского региона.

По его словам, положительная динамика наблюдается на протяжении последних двух недель и напрямую связана с боевыми действиями на Ближнем Востоке: прирост турецкого экспорта восполняет сокращение поставок сельскохозяйственной продукции, которую Россия до этого получала от Ирана.

Тенденцию подтвердил глава Ассоциации агентов по продаже свежих овощей и фруктов Антальи Невзат Акджан. По его словам, за последнее время турецкие экспортеры столкнулись с непривычно высоким количеством запросов из России, но статистику пока привести нельзя — нет конкретных данных от поставщиков.

В последние годы экспорт турецких овощей и фруктов в РФ снижался на фоне более выгодных по ценам и логистике условий сотрудничества с Ираном. Кроме того, между Россией и Турцией существуют определенные проблемы с межбанковскими расчетами из-за западных санкций против российской финансовой системы.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, атаковав многие его города, в том числе столицу. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока из-за отмены рейсов на фоне конфликта. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.