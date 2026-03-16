В МИД заявили о вынужденном отказе от доллара в расчетах

Россия обязана уходить от использования доллара и создавать независимую от Запада платежную инфраструктуру, поскольку ей не оставляют выбора. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский на Российско-китайском логистическом бизнес-форуме, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что для стабильного развития страны необходимо сформировать финансовый контур, операции в котором невозможно отследить извне. Эта работа, по его словам, уже начата в рамках БРИКС, а в двусторонних расчетах с Китаем активно используются национальные валюты.

«Конечно, все привыкли к доллару, все хотят доллар, евро. Устойчиво, удобно, здорово. Надо от этого отходить. Не потому что мы очень хотим дедолларизацию, просто нам не оставляют выбора», — пояснил Биричевский.

Экономист оценил угрозу обвала доллара

Ранее, в ноябре, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в нацвалютах: 99,1% платежей осуществляются в юанях и рублях.