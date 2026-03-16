Страна НАТО компенсировала России снижение поставок овощей из Ирана

В начале марта Турция компенсировала России снижение поставок овощей из Ирана, резко нарастив экспорт перца, огурцов, помидоров и баклажанов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой участника рынка из страны НАТО.

После начала совместной военной операции США и Израиля иранские экспортеры значительно сократили отгрузки вышеуказанных овощей на российский рынок, пояснил собеседник агентства. На этом фоне Турция заняла освободившуюся нишу и помогла России стабилизироваться ситуацию на внутреннем продовольственном рынке, отметил он.

За последнее время турецкие экспортеры заметно нарастили не только поставки овощей, но и ряда видов цитрусовых. Количество заказов от российских импортеров в начале марта стабильно растет, констатировал собеседник. «Это связано с происходящим в Иране, откуда Россия ранее закупала эти виды продукции», — заключил он.

Ранее управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк заявил, что Россия сможет без каких-либо трудностей компенсировать перебои с поставками иранских огурцов. На долю этой ближневосточной страны в структуре овощного импорта РФ приходилась незначительная часть. На этом фоне эксперт призвал россиян не ждать резкого подорожания популярных продуктов питания из-за войны в Иране.