В ЕС готовят экстренные меры на случай ухудшения энергокризиса

Евросоюз разрабатывает план краткосрочных мер на случай дальнейшего обострения энергетического кризиса на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон перед началом заседания глав минэнерго стран ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

28 февраля США и Израиль начали авиаудары по объектам Ирана, включая Тегеран. Сообщается о значительных разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и военным объектам США на Ближнем Востоке.

Йоргенсон не исключил, что ситуация с энергетикой ухудшится. По его словам, стоит готовиться «к развертыванию краткосрочных мер, направленных на то, чтобы попытаться помочь государствам-членам в этой ситуации».

Сегодня мировые цены на нефть ускорили рост на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость барреля Brent поднялась выше $104. Торги открылись ростом в 1,56%. Так, баррель Brent подорожал до $104,75. Американская WTI тоже прибавила — на 1,1%, до $97,91. Рынки в моменте закладывают в котировки риск перебоев с поставками из Персидского залива.